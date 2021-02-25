Son dakika haberi | Bakan Elvan: Ekonomik reform çalışmalarında sona geldik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Bakan Elvan: Ekonomik reform çalışmalarında sona geldik

25.02.2021 09:01 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:05
Son dakika haberi | Bakan Elvan: Ekonomik reform çalışmalarında sona geldik

Son dakika haberleri: HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'ekonomik reform' çalışmalarında sona gelindiğini, reform politikalarının detaylarının mart ayının ikinci haftasında paylaşılacağını duyurdu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'ekonomik reform' çalışmalarında sona gelindiğini, reform politikalarının detaylarının mart ayının ikinci haftasında paylaşılacağını duyurdu.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Prens Harry Sinan Akçıl İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bakan Elvan: Ekonomik reform çalışmalarında sona geldik - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 09:06:38. #1.16#
title