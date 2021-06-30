Son dakika haberi! Bakan Elvan'dan Fiyat İstikrarı Komitesi açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Bakan Elvan'dan Fiyat İstikrarı Komitesi açıklaması

Son dakika haberi! Bakan Elvan'dan Fiyat İstikrarı Komitesi açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnamede Fiyat İstikrarı Komitesinin, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanından oluştuğu belirtilmişti.

"HİÇBİR ŞEKİLDE MERKEZ BANKASI'NA MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Merkez Bankası başkanın komitede bulunmasına yönelik eleştiriler yapılmaya başladı. Bunun üzerine açıklama yapan Bakan Elvan, "Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası'nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir" dedi.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Bakan Elvan'dan Fiyat İstikrarı Komitesi açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.06.2021 13:40:56. #1.13#

title