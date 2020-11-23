Son dakika haberi: Bakan Elvan: "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi değerlendirme yaptık."
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Son dakika haberi: Bakan Elvan: "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi değerlendirme yaptık."

23.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:38
Son dakika haberi: Bakan Elvan:

Son dakika haberler: Bakan Elvan: "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile bir araya geldik.

Bakan Elvan: "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi değerlendirme yaptık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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