Son dakika haberi: Bakan Elvan: "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi değerlendirme yaptık."
23.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:38
Son dakika haberler: Bakan Elvan: "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile bir araya geldik.
Bakan Elvan: "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi değerlendirme yaptık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık