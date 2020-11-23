Son dakika haberi: Bakan Elvan: "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi değerlendirme yaptık."

Son dakika haberler: Bakan Elvan: "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile bir araya geldik.