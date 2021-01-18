Son dakika haberi: Bakan Elvan, 2021 bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını bildirdi Açıklaması
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Son dakika haberi: Bakan Elvan, 2021 bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını bildirdi Açıklaması

18.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:22
Son dakika haberi: Bakan Elvan, 2021 bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını bildirdi Açıklaması

Son dakika ekonomi haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını belirterek, "Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını belirterek, "Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından, bütçe başta olmak üzere makro ekonomik konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

2020 yılı bütçe açığının hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini ve 66,5 milyar lira tasarruf sağlandığını belirten Elvan, salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında mali disiplinden asla taviz vermeyeceklerini bildirdi.

Elvan, enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikalarının devam edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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