Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerji, üreticilerimiz için yeni bir ihracat kapısı olacak-1
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Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerji, üreticilerimiz için yeni bir ihracat kapısı olacak-1

Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerji, üreticilerimiz için yeni bir ihracat kapısı olacak-1
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Garanti Sistemi (YEK-G) organize piyasası açılış törenine katıldı.

ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Garanti Sistemi (YEK-G) organize piyasası açılış törenine katıldı. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Maslak yerleşkesinde düzenlenen törene Bakan Dönmez'in yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da katıldı.

Elektriğin üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının, yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amacıyla geliştirilen sertifika temeli bir çevresel piyasa ürünü olarak hizmet verecek YEK-G'nin hizmete alım töreninde konuşan Bakan Dönmez, "21 Haziran itibariyle, 100 piyasa katılımcısının 127 yenilenebilir enerji santrali sisteme kaydını yaptı. Bunların 53'ü üretim, 47'si tedarik lisansına sahip" dedi. Dönmez, "İlerleyen dönemde YEK-G, AB'nin karbon vergisi yükümlülükleri ve sınırda karbon vergisine karşılık kullanılabilecek. Kaynak ifşası ve bunun sertifikalandırılmasıyla, yenilenebilir enerji, üreticilerimiz için yeni bir ihracat kapısı olacak. YEK-G şirketlerimiz için yeni bir kar kapısı oluştururken, bizim için de enerjide merkez ülke Türkiye hedefimize yönelik önemli bir adım daha olacak. Türkiye'nin yurt dışına açılan yeni gümrük kapılarından biri de YEK-G olacak. Bunun için bakanlığımız, EPDK, EPİAŞ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın başını çektiği bir çalışma grubumuz görüşmelerini sürdürüyor" şeklinde konuştu. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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