Son dakika haberi! Bakan Dönmez: "Yeni keşifler için rota oluşturuluyor"
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Son dakika haberi! Bakan Dönmez: "Yeni keşifler için rota oluşturuluyor"

Son dakika haberi! Bakan Dönmez: 'Yeni keşifler için rota oluşturuluyor'
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol ve doğal gaz aramalarında yeni keşifler için rota oluşturulduğunu bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol ve doğal gaz aramalarında yeni keşifler için rota oluşturulduğunu bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin inancı, duası, sabrı ve desteğiyle çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmeyen Allah'a hamdolsun. 135 milyar metreküplük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yeni keşifler için rota oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'den çıkarılacak doğal gazın 2023'te hizmete sunulması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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