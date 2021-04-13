Son dakika haberi | Bakan Dönmez, yatırımları yerinde incelemek üzere Denizli'ye geliyor
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Son dakika haberi | Bakan Dönmez, yatırımları yerinde incelemek üzere Denizli'ye geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi | Bakan Dönmez, yatırımları yerinde incelemek üzere Denizli'ye geliyor

Son dakika gelişmesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 16 Nisan 2021 Cuma günü biten ve devam eden yatırımları incelemek için Denizli'ye geliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 16 Nisan 2021 Cuma günü biten ve devam eden yatırımları incelemek için Denizli'ye geliyor.

Ak Parti il Başkanı Yücel Güngör, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın Denizli'de biten ve devam eden yatırımlarını yerinde inceleyecek olan Bakan Fatih Dönmez'in Cuma günü Denizli'ye ziyaret edeceği müjdesini verdi. İl Başkanı Güngör, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Denizli'de Valilik, Belediye ve Ak Parti İl Başkanlığını da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler alacağını belirtti. Denizli'ye karayolu ile gelecek Bakan Dönmez'in kendi Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşların devam eden ve biten yatırımları hakkında yetkililerden bilgiler alacağı kaydedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:13:27. #1.16#
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