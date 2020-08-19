Son dakika haberi | Bakan Dönmez: "Türkiye'nin güneşi daha fazla parlamaya devam edecek"
Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne katıldı (3)
19.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:49
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne katıldı (3)
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Kaynak: AA