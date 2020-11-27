Son dakika haberi | Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu yeniden kırdık

Son dakika haberleri: ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Kasım'daki rüzgardan elektrik üretim rekorunun 25 Kasım'da 153 bin 35 megavatsaat (MWh) ile yeniden kırıldığını açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Kasım'daki rüzgardan elektrik üretim rekorunun 25 Kasım'da 153 bin 35 megavatsaat (MWh) ile yeniden kırıldığını açıkladı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kasım rüzgarları enerjinin çarklarını döndürmeye devam ediyor. 6 Kasım'daki rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu 25 Kasım'da 153 bin 35 MWh ile yeniden kırdık. Rüzgarımız, tarihte ilk defa tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretimini geride bıraktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı