Son dakika haberi | Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu yeniden kırdık
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Son dakika haberi | Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu yeniden kırdık

27.11.2020 11:12 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:17
Son dakika haberi | Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu yeniden kırdık

Son dakika haberleri: ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Kasım'daki rüzgardan elektrik üretim rekorunun 25 Kasım'da 153 bin 35 megavatsaat (MWh) ile yeniden kırıldığını açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Kasım'daki rüzgardan elektrik üretim rekorunun 25 Kasım'da 153 bin 35 megavatsaat (MWh) ile yeniden kırıldığını açıkladı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kasım rüzgarları enerjinin çarklarını döndürmeye devam ediyor. 6 Kasım'daki rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu 25 Kasım'da 153 bin 35 MWh ile yeniden kırdık. Rüzgarımız, tarihte ilk defa tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretimini geride bıraktı" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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