Son dakika haberi! Bakan Dönmez: "Biz ülkemiz için her zaman en iyi olduğuna inandığımız şeyleri yapmaya devam edeceğiz" - Haberler
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Son dakika haberi! Bakan Dönmez: "Biz ülkemiz için her zaman en iyi olduğuna inandığımız şeyleri yapmaya devam edeceğiz"

AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması BURDUR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Burdur'da "Maden Rehabilitasyon Alanı Fidan Dikme Töreni"nde konuştu.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması BURDUR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Burdur'da "Maden Rehabilitasyon Alanı Fidan Dikme Töreni"nde konuştu. (2)

Son dakika haberi! Bakan Dönmez: Biz ülkemiz için her zaman en iyi olduğuna inandığımız şeyleri yapmaya devam edeceğiz

Son dakika haberi! Bakan Dönmez: Biz ülkemiz için her zaman en iyi olduğuna inandığımız şeyleri yapmaya devam edeceğiz

Son dakika haberi! Bakan Dönmez: Biz ülkemiz için her zaman en iyi olduğuna inandığımız şeyleri yapmaya devam edeceğiz

AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri

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