Son dakika haberi! Bakan Dönmez: "Biz ülkemiz için her zaman en iyi olduğuna inandığımız şeyleri yapmaya devam edeceğiz"
AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması BURDUR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Burdur'da "Maden Rehabilitasyon Alanı Fidan Dikme Töreni"nde konuştu.
MADEN, ELAZIĞ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması BURDUR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Burdur'da "Maden Rehabilitasyon Alanı Fidan Dikme Töreni"nde konuştu. (2)