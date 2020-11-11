Son dakika haberi: Bakan Dönmez: "Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği bir şehirde 'orada başka faaliyet yürütülemez gibi' birtakım tepkilerin olduğunu görüyoruz ve...
11.11.2020 21:55 | Son Güncelleme: 11.11.2020 21:58
Son dakika ekonomi haberine göre Bakan Dönmez: "Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği bir şehirde 'orada başka faaliyet yürütülemez gibi' birtakım tepkilerin olduğunu görüyoruz ve bunun yersiz olduğunu söylüyorum.
Bakan Dönmez: "Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği bir şehirde 'orada başka faaliyet yürütülemez gibi' birtakım tepkilerin olduğunu görüyoruz ve bunun yersiz olduğunu söylüyorum. Atıklarınızı uygun standartlara göre depoluyorsanız sorun yok"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer