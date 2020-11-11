Son dakika haberi: Bakan Dönmez: "Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği bir şehirde 'orada başka faaliyet yürütülemez gibi' birtakım tepkilerin olduğunu görüyoruz ve...
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Son dakika haberi: Bakan Dönmez: "Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği bir şehirde 'orada başka faaliyet yürütülemez gibi' birtakım tepkilerin olduğunu görüyoruz ve...

11.11.2020 21:55 | Son Güncelleme: 11.11.2020 21:58
Son dakika haberi: Bakan Dönmez:

Son dakika ekonomi haberine göre Bakan Dönmez: "Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği bir şehirde 'orada başka faaliyet yürütülemez gibi' birtakım tepkilerin olduğunu görüyoruz ve bunun yersiz olduğunu söylüyorum.

Bakan Dönmez: "Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği bir şehirde 'orada başka faaliyet yürütülemez gibi' birtakım tepkilerin olduğunu görüyoruz ve bunun yersiz olduğunu söylüyorum. Atıklarınızı uygun standartlara göre depoluyorsanız sorun yok"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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