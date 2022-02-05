Son dakika: Bakan Dönmez: "Isparta'nın yüzde 93'üne enerji verilmiş durumda" - Haberler
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Son dakika: Bakan Dönmez: "Isparta'nın yüzde 93'üne enerji verilmiş durumda"

İhlas Haber Ajansı, Fadıl Kösedağ - Genel
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Son dakika haberlerine göre Bakan Dönmez: "Isparta'nın yüzde 93'üne enerji verilmiş durumda" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'nın yüzde 93'üne enerji akışı sağlandığını açıkladı.

ISPARTA (İHA) - Bakan Dönmez: " Isparta'nın yüzde 93'üne enerji verilmiş durumda"

ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'nın yüzde 93'üne enerji akışı sağlandığını açıkladı.

3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle enerji kesintisi yaşanan Isparta'ya gelen ve çalışmaları yerinde inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, il genelinde 299 bin abonenin yüzde 93'üne enerji akışı sağlandığını belirterek, "Kalan 20 bin abone için ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Son dakika: Bakan Dönmez: Isparta'nın yüzde 93'üne enerji verilmiş durumda

Son dakika: Bakan Dönmez: Isparta'nın yüzde 93'üne enerji verilmiş durumda

Son dakika: Bakan Dönmez: Isparta'nın yüzde 93'üne enerji verilmiş durumda

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Genel

Fatih Dönmez, Isparta, Enerji, kar, Genel, Yerel, Haber

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