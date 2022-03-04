Son dakika haberi: Bakan Dönmez: "(Isparta'daki elektrik kesintileri) Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız"
AA, Oktay Özden - Güncel
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Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona girişi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yoğun kar yağışının ardından Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
ISPARTA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona girişi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yoğun kar yağışının ardından Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakan Dönmez: "(Isparta'daki elektrik kesintileri) Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz. Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız."