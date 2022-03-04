Son dakika haberi! Bakan Dönmez: "(Isparta'daki elektrik kesintileri) Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz.
AA, Süleyman Elçin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edinilen son dakika haberine göre Bakan Dönmez: "(Isparta'daki elektrik kesintileri) Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz.
ISPARTA (AA) - Bakan Dönmez: "( Isparta'daki elektrik kesintileri) Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz. Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız."
AA / Süleyman Elçin - Güncel