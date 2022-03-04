Son dakika haberi! Bakan Dönmez: "(Isparta'daki elektrik kesintileri) Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz. - Haberler

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Son dakika haberi! Bakan Dönmez: "(Isparta'daki elektrik kesintileri) Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz.

AA, Süleyman Elçin - Güncel
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Son dakika haberi! Bakan Dönmez:

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Dönmez: "(Isparta'daki elektrik kesintileri) Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz.

ISPARTA (AA) - Bakan Dönmez: "( Isparta'daki elektrik kesintileri) Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz. Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız."

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Isparta, Güncel, Haberler

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