Son dakika haberi... Bakan Dönmez: "İki ayda devreye aldığımız kurulu gücün yüzde 96,4'ü yenilenebilir enerjiden"
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Son dakika haberi... Bakan Dönmez: "İki ayda devreye aldığımız kurulu gücün yüzde 96,4'ü yenilenebilir enerjiden"

Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Bakan Dönmez: 'İki ayda devreye aldığımız kurulu gücün yüzde 96,4'ü yenilenebilir enerjiden'

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılın ilk iki ayında Türkiye'de devreye alınan 831 megavat kurulu gücün yüzde 96,4'ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını bildirdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılın ilk iki ayında Türkiye'de devreye alınan 831 megavat kurulu gücün yüzde 96,4'ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından "Yenilenebilir enerjide hızlı başlangıç" başlığıyla infografik paylaştı.

Ocak-şubat döneminde devreye alınan kurulu gücün yüzde 96,4'ünün yenilebilir kaynaklardan elde edildiğini belirten Dönmez'in paylaştığı infografikte de iki ayda 831 megavat kurulu gücün devreye alındığı, bunun 801 megavatını yenilebilir enerji kaynaklarının oluşturduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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