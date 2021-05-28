Son dakika haberi... BAKAN DÖNMEZ HEDEFİMİZ 2023 YILINDA 100 BİN VARİL PETROL ÜRETİMİ
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Son dakika haberi... BAKAN DÖNMEZ HEDEFİMİZ 2023 YILINDA 100 BİN VARİL PETROL ÜRETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ENERJi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldiği Aydın'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen yıl ortalama 51 bin 600 varil olan petrol üretiminin bu yılki keşiflerle birlikte 60 bin varilin üzerine çıktığını söyledi.

ENERJi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldiği Aydın'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen yıl ortalama 51 bin 600 varil olan petrol üretiminin bu yılki keşiflerle birlikte 60 bin varilin üzerine çıktığını söyledi. Bakan Dönmez, 2023 yılı hedefinin ise 100 bin varillik üretim olduğunu kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birtakım ziyaretlerde bulunmak için Aydın'a geldi. Bakan Dönmez, ilk ziyaretini Aydın Valiliği'ne yaptı. Bakan Dönmez'i, Aydın Valiliği önünde Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz ve Rıza Posacı ile protokol üyeleri karşıladı. Dönmez Valilik ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Aksoy'u makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız kara alanında yapmış olduğumuz petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini ortaya çıkan bazı verileri kamuyla paylaşmıştı. Türkiye Petrolleri aramayı sadece denizde yapmıyor. Karada da arama çalışmalarına devam ediliyor. Onların emeğini de hamdolsun almaya başladık. Son bir ayda yaptığımız yeni keşiflerle gerek Güneydoğu'da gerekse Trakya'da günlük 6 bin 800 varillik bir üretim artışı sağlamış olduk. Geçtiğimiz yıl ortalama üretimimiz 51 bin 600 varildi. Bu yıl bu keşiflerle birlikte 60 bin varilin üstüne çıkmış bulunmaktayız dedi.

'KAPATILMIŞ KUYUDAN DA ÜRETİM SAĞLADIK'

Hedeflerinin 2023 yılında 100 bin varil üretim olduğunu belirten Bakan Dönmez, Karadeniz'deki son keşif hariç. Enteresan olan bir başka tarafı da geçmişte aranmış ama bulunamadığı ifade edilerek, betonlaşmıştı. Son birkaç yıldan beri üzerinde çalışmalar yapılıyordu. Buralardan da neticeler almaya başladık. Kapatılmış kuyudan da günlük yaklaşık 4-5 bin varil bir üretim sağladık. İnşallah hem kara da hem denizde kendi alanımızda olan bu hidrokarbon zenginlikleri var. Bu kaynaklarımızı arayıp bulup insanımızın hizmetine sunmak amacımız var. Maalesef özellikle enerji kaynakları bakımından dışa bağımlı bir durumumuz söz konusu. Biz bunu tersine çevirmeye çalışıyoruz. Ana temalarımızdan birisi de yerli kaynaklardır. Yerli teknolojiyi insanımızın hizmetine sunma arzusundayız diye konuştu.

Son dakika haberi... BAKAN DÖNMEZ HEDEFİMİZ 2023 YILINDA 100 BİN VARİL PETROL ÜRETİMİ
Son dakika haberi... BAKAN DÖNMEZ HEDEFİMİZ 2023 YILINDA 100 BİN VARİL PETROL ÜRETİMİ
Son dakika haberi... BAKAN DÖNMEZ HEDEFİMİZ 2023 YILINDA 100 BİN VARİL PETROL ÜRETİMİ
Son dakika haberi... BAKAN DÖNMEZ HEDEFİMİZ 2023 YILINDA 100 BİN VARİL PETROL ÜRETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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