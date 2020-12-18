Bakan Dönmez: "Lisanssız enerji üretimiyle enerji gibi dev bütçeli yatırımları tabana yaymaya başladık"
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Bakan Dönmez: "Lisanssız enerji üretimiyle enerji gibi dev bütçeli yatırımları tabana yaymaya başladık"

18.12.2020 14:08 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:28

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlığın GES Projesi ve E-Şarj açılış töreninde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlığın GES Projesi ve E-Şarj açılış töreninde konuştu. (2)

Bakan Dönmez: 'Lisanssız enerji üretimiyle enerji gibi dev bütçeli yatırımları tabana yaymaya başladık'
Bakan Dönmez: 'Lisanssız enerji üretimiyle enerji gibi dev bütçeli yatırımları tabana yaymaya başladık'
Bakan Dönmez: 'Lisanssız enerji üretimiyle enerji gibi dev bütçeli yatırımları tabana yaymaya başladık'
Bakan Dönmez: 'Lisanssız enerji üretimiyle enerji gibi dev bütçeli yatırımları tabana yaymaya başladık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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