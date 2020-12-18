Bakan Dönmez: "Lisanssız enerji üretimiyle enerji gibi dev bütçeli yatırımları tabana yaymaya başladık"
18.12.2020 14:08 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:28
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlığın GES Projesi ve E-Şarj açılış töreninde konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlığın GES Projesi ve E-Şarj açılış töreninde konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem