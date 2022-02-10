Son dakika haberi... Bakan Dönmez: Elektrikte yüzde 50, doğal gazda yüzde 75'lik destek devam ediyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteği devam etmektedir. Örneğin; 100 liralık elektrik faturasının 50 TL'si, doğal gazda ise 100 TL'lik faturanın 75 TL'si hükumetimiz tarafından karşılanmaktadır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji fiyatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dünyanın, son zamanlarda ciddi bir enerji dar boğazından geçtiğine işaret eden Bakan Dönmez, "Enerji fiyatları küresel bir sorun haline geldi. 2021 yılından itibaren, elektrik üretiminin ana ham maddelerinden olan kömür fiyatları 5 kat, doğal gaz fiyatları ise 10 kat arttı. Doğal gazın yüzde 99'u, petrolün yüzde 92'si ithal edilmektedir. Elektrik üretiminde ise kullanılan ithal kaynakların (doğal gaz ve kömür) oranı yüzde 50 seviyesindedir. Pandemi döneminde yavaşlayan enerji ham maddeleri üretiminin artan hızlı enerji talebini karşılayamaması ve kuraklık gibi faktörlerin de eklenmesiyle enerji arzında küresel sıkıntılar yaşanmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi