Son dakika haberi | Bakan Dönmez'den, sürpriz KARDEMİR ziyareti

Son dakika haberleri: Karadeniz Bölgesi'nde bulunan doğal gazın ilk ateşini yakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gaz yakma törenin ardından bugün KARDEMİR'e sürpriz ziyarette bulunarak fabrikayı gezdi.

Karadeniz Bölgesi'nde bulunan doğal gazın ilk ateşini yakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gaz yakma törenin ardından bugün KARDEMİR'e sürpriz ziyarette bulunarak fabrikayı gezdi.

KARDEMİR A.Ş.'de Vali Fuat Gürel, Bakan Yardımcısı ve KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alparslan Bayraktar, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, TSO Meclis Başkanı Salih Yılmaz, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar tarafından karşılanan Bakan Dönmez, Genel Müdürlük binasında fabrika hakkında brifing aldı. Brifing sonrası Karabük Demir Tüccarları Başkanı İbrahim Öztürk ve Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan'dan demir çelik sektörü konusunda talepleri dinledi.

Toplantının ardından 3 Nisan 1937'de temelleri atılan ve ülkemizin ilk ağır sanayi hamlesinin yapıldığı KARDEMİR A.Ş.'de incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kok Fabrikası, Yüksek Fırınlar, Ray Profil Üretim Tesisi, Çubuk Kangal ve Demiryolu Tekeri Üretim Tesislerini gezdikten sonra kentten ayrıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı