Son dakika haberi! Bakan Dönmez'den, 'Enerji Verimliliği Haftası' paylaşımı
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Son dakika haberi! Bakan Dönmez'den, 'Enerji Verimliliği Haftası' paylaşımı

13.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:12
Son dakika haberi! Bakan Dönmez'den, 'Enerji Verimliliği Haftası' paylaşımı

Son dakika gündem haberine göre ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin dört bir yanından enerji verimliliğine ilişkin mesaj gönderen çocukların videosunu paylaştı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin dört bir yanından enerji verimliliğine ilişkin mesaj gönderen çocukların videosunu paylaştı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından, Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez, "Enerji verimliliğinde söz geleceğin sahibi çocuklarımızın güler yüzleriyle hepimize mesajları var" ifadesine yer vererek, Türkiye'nin dört bir yanından mesaj gönderen çocukların videosunu paylaştı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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