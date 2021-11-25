Son dakika haberi: Bakan Dönmez: "Dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi çalışmalarına da 2022 yılının ilk yarısında başlayacağız. Tüm bu çalışmaların... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberi: Bakan Dönmez: "Dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi çalışmalarına da 2022 yılının ilk yarısında başlayacağız. Tüm bu çalışmaların...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Bakan Dönmez:

Son dakika haberi... Bakan Dönmez: "Dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi çalışmalarına da 2022 yılının ilk yarısında başlayacağız. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasını takip eden süreçte 2023 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz üretime geçmeyi hedefliyoruz.

SAKARYA (İHA) - Bakan Dönmez: "Dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi çalışmalarına da 2022 yılının ilk yarısında başlayacağız. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasını takip eden süreçte 2023 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz üretime geçmeyi hedefliyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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