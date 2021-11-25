Son dakika haberi: Bakan Dönmez: "Dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi çalışmalarına da 2022 yılının ilk yarısında başlayacağız. Tüm bu çalışmaların...

SAKARYA (İHA) - Bakan Dönmez: "Dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi çalışmalarına da 2022 yılının ilk yarısında başlayacağız. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasını takip eden süreçte 2023 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz üretime geçmeyi hedefliyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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