Son dakika haberi... Bakan Dönmez: "(Çin'e) Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz"
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Son dakika haberi... Bakan Dönmez: "(Çin'e) Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz"

29.01.2021 10:21 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:24
Son dakika haberi... Bakan Dönmez:

Son dakika gelişmesine göre Bakan Dönmez: "(Çin'e) Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz"

Bakan Dönmez: "(Çin'e) Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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