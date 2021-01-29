Son dakika haberi... Bakan Dönmez: "(Çin'e) Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz"
29.01.2021 10:21 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:24
Son dakika gelişmesine göre Bakan Dönmez: "(Çin'e) Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz"
Bakan Dönmez: "(Çin'e) Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer