Bakan Dönmez: "2020 adeta rüzgar enerjisinin yılı oldu"
25.11.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:05
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılış oturumunda konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılış oturumunda konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun