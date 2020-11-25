Bakan Dönmez: "2020 adeta rüzgar enerjisinin yılı oldu"
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Bakan Dönmez: "2020 adeta rüzgar enerjisinin yılı oldu"

25.11.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:05

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılış oturumunda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılış oturumunda konuştu. (2)

Bakan Dönmez: '2020 adeta rüzgar enerjisinin yılı oldu'
Bakan Dönmez: '2020 adeta rüzgar enerjisinin yılı oldu'
Bakan Dönmez: '2020 adeta rüzgar enerjisinin yılı oldu'
Bakan Dönmez: '2020 adeta rüzgar enerjisinin yılı oldu'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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