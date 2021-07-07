Bakan Dönmez: Afrika'daki yatırımlarımızın değeri 6 milyar dolara ulaştı

Bakan Dönmez: Afrika'daki yatırımlarımızın değeri 6 milyar dolara ulaştıENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün, Afrika'daki yatırımlarımızın piyasa değeri 6 milyar dolara ulaşmış, Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin sayısı 1500'ü, ekonomik büyüklüğü ise...

Bakan Dönmez: Afrika'daki yatırımlarımızın değeri 6 milyar dolara ulaştı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün, Afrika'daki yatırımlarımızın piyasa değeri 6 milyar dolara ulaşmış, Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin sayısı 1500'ü, ekonomik büyüklüğü ise 70 milyar doları aşmıştır. Halihazırda Afrika'nın 42 ülkesinde Büyükelçiliğimiz, 26 ülkesinde ise Ticaret Müşavirliğimiz bulunmaktadır" dedi.

Bakan Dönmez, Bakanlıktan video konferans yöntemiyle 'Türkiye- Angola Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katıldı. Dönmez, pandemi şartlarında Türkiye ile Angola arasındaki uzun zamandır gündemde olan 2'nci KEK toplantısını yaptıklarını belirterek, "Toplantının oldukça verimli geçmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, dost ülke Angola ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye büyük bir önem atfetmektedir. Son dönemde gündeme gelen üst düzey ziyaretler ve etkinlikler de iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde seyrettiğini göstermektedir. Bu bağlamda, Angola Cumhurbaşkanı Sayın Joao Lourenço'nun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ülkemizi ziyaret edecek olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Sayın Lourenço'nun ziyaretinin hemen öncesinde KEK Toplantısının yapılmış olması ve ekonomik iş birliği konularının bütün yönleriyle ele alınması, söz konusu ziyaretin daha verimli geçmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

'AFRİKA'DAKİ YATIRIMLARIMIZIN DEĞERİ 6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği üzere Türkiye olarak iş birliği yapılan her ülkede kazan- kazan esasına göre hareket edildiğini ifade ederek, "Afrika Stratejimizin uygulanmaya başladığı 2003 yılından günümüze kadar, kıta ile ilişkilerimizi çok boyutlu bir şekilde geliştirmeyi amaçladık. Bugün, Afrika'daki yatırımlarımızın piyasa değeri 6 milyar dolara ulaşmış, Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin sayısı 1500'ü, ekonomik büyüklüğü ise 70 milyar doları aşmıştır. Halihazırda Afrika'nın 42 ülkesinde Büyükelçiliğimiz, 26 ülkesinde ise Ticaret Müşavirliğimiz bulunmaktadır. Milli havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları kıta genelinde 58 noktaya uçmaktadır. 2003 yılında Türkiye- Afrika Ticaret hacmi 5,4 milyar dolar seviyesinde iken, 2020 yılına gelindiğinde söz konusu hacim koronavirüs salgınına rağmen 25,4 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı süre zarfında, Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı 2,1 milyar dolardan 15,2 milyar dolara çıkmıştır. Kıtadan yaptığımız ithalat ise 3,3 milyar dolardan 10,1 milyar dolara seviyelerine yükselmiştir" diye konuştu.'TÜRKİYE- ANGOLA İLİŞKİLERİNİN ÖNEMLİ İVME KAZANACAĞINA İNANIYORUZ'

Dönmez, toplantıda görüşülen başlıca konulardan birinin de ekonomik iş birliğini hak ettiği seviyelere taşımak bakımından önem arz eden anlaşmalar olduğunu belirterek, "Bunlardan ilk akla gelenler Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi (ÇVÖ) Anlaşması ve Gümrük Konularında İdari Yardım Anlaşması'dır. Türk Hava Yolları'nın Angola'ya yolcu ve kargo seferi düzenlemesine imkan tanıyacak Hava Ulaştırma Anlaşmasının da bu ay içerisinde yapılacak Cumhurbaşkanı ziyareti vesilesiyle imzalanmasını bekliyoruz. Doğrudan seferlerin başlamasıyla Türkiye- Angola ticaret ve yatırım ilişkilerinin önemli bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Benzer şekilde, iki ülke gündeminde olup da henüz imzalanmamış savunma sanayii, eğitim, gençlik ve spor gibi birçok alandaki iş birliği anlaşmalarının da bir an önce imzalanarak yürürlüğe girmesi hususunda KEK Toplantısında mutabık kaldık. Ayrıca standardizasyon, kalibrasyon, uygunluk değerlendirme, tarım, balıkçılık, denizcilik alanlarındaki anlaşmaları da önümüzdeki dönem için planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu