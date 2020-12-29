Son dakika haberi: Bakan Dönmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Son dakika haberi: Bakan Dönmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:53
Son dakika haberi: Bakan Dönmez, AA'nın

Son dakika ekonomi haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dönmez, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" isimli fotoğrafını tercih eden Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla bir dönem camilere gidilemediğini anımsatarak, "Kısıtlamalar kalkar kalmaz kurallara uygun şekilde camilerde buluştuk. Anlamlı bir fotoğraf." ifadelerini kullandı.

Spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" isimli fotoğrafını oylayan Dönmez, "Spor aşkı engel tanımıyor. Buzda da çimde de toprakta da yapılabiliyor demek ki istenirse." dedi.

Dönmez'in haber kategorisindeki tercihi ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" isimli fotoğrafı oldu.

Türkiye'nin doğal afetlerle sık sık yüzleşen bir ülke olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Gönül ister ki bu tür olaylarla karşılaşmayalım ama karşılaşınca da oradan insanlarımızı sağ çıkarmak en büyük arzumuz. İzmir depreminde başından itibaren orada olduk ve olaylara tanıklık ettik. Hatta bir yavrumuz daha vardı, o da 2-3 gün sonra kurtulmuştu. Bu yavrularımızın ikinci doğum günleri bu kurtulduğu günler olsa gerek demiştim. Yılda artık iki defa doğum günü kutlayacaklar. Hayatını kaybeden insanlarımız da oldu onları da üzüntüyle karşıladık. Allah rahmetini eksik etmesin inşallah. Beni etkileyen bir fotoğraf olduğu için Ayda kızımızın depremden kurtuluş anını oyladım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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