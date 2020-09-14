Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu ve Bangladeşli mevkidaşından ortak basın açıklaması Son dakika haberlerine göre Bakan Çavuşoğlu ve Bangladeşli mevkidaşından ortak basın açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu ve Bangladeşli mevkidaşından ortak basın açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ortak basın toplantısı düzenledi. Kaynak: İHA