Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu ve Bangladeşli mevkidaşından ortak basın açıklaması
Son dakika haberlerine göre Bakan Çavuşoğlu ve Bangladeşli mevkidaşından ortak basın açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ortak basın toplantısı düzenledi.
14.09.2020 14:37 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:44
Bakan Çavuşoğlu ve Bangladeşli mevkidaşından ortak basın açıklaması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ortak basın toplantısı düzenledi.
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Kaynak: İHA