Son dakika haberi! - Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi

Bir son dakika haberine göre - Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'daki temasları kapsamında Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.