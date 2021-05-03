Son dakika haberi! - Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi
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Son dakika haberi! - Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre - Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'daki temasları kapsamında Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi

TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'daki temasları kapsamında Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Libya'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirmişti. Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Akar, Libya temasları kapsamında Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile de bir araya geldi. Görüşmede Libya Başkanlık Konseyi üyeleri Abdullah El-Lafi ve Musa El-Koni yer alırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de toplantıya katıldı.

Son dakika haberi! - Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi
Son dakika haberi! - Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi
Son dakika haberi! - Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi
Son dakika haberi! - Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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