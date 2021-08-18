Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Başbakanı Al-Khasawneh ile görüştü

Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Başbakanı Al-Khasawneh ile görüştüÜrdün, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'de, Ürdün Başbakanı Bisher Al-Khasawneh ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Başbakanı Al-Khasawneh ile görüştü

Ürdün, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'de, Ürdün Başbakanı Bisher Al-Khasawneh ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Bisher Al-Khasawneh ile yararlı bir görüşme yaptık. Kardeş Ürdün ile ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz. Özellikle ticari ve ekonomik işbirliğimiz önümüzdeki dönemde daha güçlenecek' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı