Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Başbakanı Al-Khasawneh ile görüştü
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Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Başbakanı Al-Khasawneh ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Başbakanı Al-Khasawneh ile görüştüÜrdün, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'de, Ürdün Başbakanı Bisher Al-Khasawneh ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Başbakanı Al-Khasawneh ile görüştü

Ürdün, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'de, Ürdün Başbakanı Bisher Al-Khasawneh ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Bisher Al-Khasawneh ile yararlı bir görüşme yaptık. Kardeş Ürdün ile ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz. Özellikle ticari ve ekonomik işbirliğimiz önümüzdeki dönemde daha güçlenecek' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Başbakanı Al-Khasawneh ile görüştü
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Başbakanı Al-Khasawneh ile görüştü
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Başbakanı Al-Khasawneh ile görüştü
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Başbakanı Al-Khasawneh ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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