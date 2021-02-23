Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu: Türkmen gazı için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkmen gazının ve petrolünün Türkiye'ye gelmesi, Türkiye üzerinden de Avrupa piyasalarına ulaşması konusunda biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, bakanlıkta düzenlenen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, 2021-2022 iş birliği programını imzaladıklarını belirterek, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Zirvesi'ni Türkmenistan'da gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Bu sabah zirvenin hazırlıklarını da başlatmış olduk. Hafta sonuna kadar bu zirveyle ilgili yol haritamız netleşecek. O görüşme marjında imzalayacağımız anlaşmaların müzakerelerini de hızlandırarak tamamlayacağız ve Türkmenistan'da bunları imzalamış olacağız. Pandemiye rağmen ticaret hacmimizde bir artış var. Ama 2014 seviyesine tekrar çıkabilmemiz için mevcut olan mekanizmaları hayata geçirme konusunda ya da canlandırma konusunda mutabık kaldık. Hükümetlerarası ekonomik komisyon toplantısını gerçekleştireceğiz, hükümetlerarası eğitim komisyonunu tekrar canlandıracağız. Gerek zirve gerekse diğer toplantılar marjında iş konseyleri, iş forumu gibi toplantıları bir bir gerçekleştirerek iş insanlarımızı bir araya getireceğiz" dedi.

'TÜRKMEN GAZI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ'Tercihli ticaret anlaşması müzakerelerine de en kısa zamanda başlamak istediklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Ayrıca geçmişte Türkmenistan bağımsızlığını kazandıktan hemen sonra imzaladığımız yatırımların korunması ve teşvik anlaşması, çifte vergilendirmenin önlenmesi antlaşması gibi anlaşmalarda bugünün gerçeklerini yansıtmadığı için bunları güncelleyeceğiz ve müzakerelere de başlıyoruz. Enerjiden tutun da ulaştırmaya kadar birçok alanda ikili ya da üçlü düzeyde iş birliğimiz mevcut; bunu daha da güçlendireceğiz. Türk Hava Yolları pandemi sebebiyle Türkmenistan'a uçamıyor. Önümüzdeki süreçte pandemi şartlarına uygun bir şekilde bu uçuşların başlaması konusunda Türkmenistan'ın desteğini rica ettik. Güvenlik konusunda yakın iş birliğimiz var. Bu iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Özellikle Hazar Denizi'nde dostluk hidrokarbon sahasında Türkmenistan ile Azerbaycan arasında varılan mutabakattan biz Türkiye olarak son derece mutluyuz. Bizim firmalarımız da bu bölgede ve Hazar Denizi'nde iş birliğine hazır. Özellikle Türkmen gazının ve petrolünün Türkiye'ye gelmesi, Türkiye üzerinden de Avrupa piyasalarına ulaşması konusunda biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.'YURT DIŞINDAKİ ÇALIŞANLARIMIZA AŞI GÖNDERECEĞİZ'Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, bir gazetecinin 'Pandemi döneminde büyük özveri gösteren bakanlık personeli ve diplomatik misyonlarda çalışanların ne zaman aşılanması planlanıyor?' sorusu üzerine, şunları söyledi: "Türkiye'de aşılama konusunda Sağlık Bakanlığımız ilgili kurumlarla bir çalışma yaptı. Merkezdeki arkadaşlarımız o sıraya göre aşılama sürecine tabi. Bazı arkadaşlarımızın bugünlerde aşı olmaya başladığı söylendi. Ayrıca bizim yurt dışında çalışan 248 misyonumuzda görev yapan arkadaşlarımız var. Sadece diplomat arkadaşlarımız değil, farklı kurumlarımız ve bakanlıklarımızdan gelen gerek müşavir, ateşe gibi çalışma arkadaşlarımız var. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı olsun, Maarif Vakfı olsun ilgili tüm kurumlarımızın temsilcileri var. Birçok ülke halen aşı yapmaya başlayamadı. Dolayısıyla yurt dışında çalışan arkadaşlarımızın da sağlığı için Sağlık Bakanlığımız ile görüştük. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları verdi, gerekli aşıyı oraya da göndereceğiz. Diğer taraftan Türkiye'de görev yapan Türkiye'deki tüm misyonlara gönüllülük esası üzerine aşı imkanı vereceğiz. Bizim kullandığımız Çin aşısı ve bazı ülkelerden farklı aşılar konusunda farklı yorumlar geliyor. Maalesef sağlık konusunu bile siyasete alet eden ülkeler görüyoruz. Siyasi ilişkilerimiz iyi olur, kötü olur bu ayrı bir şey; ama sağlık konusunda bu pandemi gösterdi ki her zamankinden daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var. Bizde bu dayanışmayı bugüne kadar yaptığımız yardımlarla gösterdik. 157 ülkeye ve 12 uluslararası örgüte biz tıbbi malzeme yardımında bulunduk. İhracat izni, satış ya da hibe yöntemiyle. Şimdi ise gönüllülük esası üzerine Türkiye'deki misyonlarda görev yapan diplomatların aşılamasına da aynı şekilde yapacağız."'TÜRK DÜNYASI OLARAK ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİZ'Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan olarak 3 ülkenin Karabağ'da bir iş birliği yapmayı planlayıp planlamadığının sorulması üzerine de, şöyle dedi: "Barış için bölgenin yeniden inşası için istikrar için bir fırsat var. Bizim çağrımız hep bu yöndedir. Ermenistan'da bu yönde hareket ederse bölgenin istikrarından ve ekonomik kalkınmasından en fazla Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacak. Ermenistan'ın bunu düşünerek hareket etmesini bekliyoruz. Azerbaycan ile birlikte atacağı olumlu adıma biz de olumlu cevaplar vereceğiz. Biz Türk dünyası olarak; Türk Konseyi olsun, biz olsun Azerbaycan'ın yanında durduğumuz gibi bundan sonra da bu bölgenin yeniden inşası, kalkınması, barışı, huzuru içinde elimizden gelen desteği vereceğiz. Türk Konseyi çatısı altında da bölgesel düzeyde de bu konuları ele alıyoruz. 3+3 formatında Aliyev'in bir teklifi oldu, Gürcistan'ın da buna dahil olması için onları ikna etme çabalarımız devam ediyor. Umarım Gürcistan da buna katılır. Enerji projeleri ulaştırma projelerinden bahsettik. Bölgede huzur ve barış olduktan sonra bu projelerin hayata geçirilmesi daha da hızlanacak ve buradan herkes kazanacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ