Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu'nun açılış törenine katıldı
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Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu'nun açılış törenine katıldı

07.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:15
Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu'nun açılış törenine katıldı

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu'nun açılış törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu'nun açılış törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, başkonsolosluğun Özbekistan-Türkiye arasındaki daimi kardeşliğin bir simgesi olacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu'nun açılış törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün resmi açılışını yapacağımız başkonsolosluğumuz, ata yurdumuz Özbekistan'la daimi kardeşliğimizin yeni bir simgesi olacaktır. Semerkant Başkonsolosluğumuzun açılışını geçen sene saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev birlikte duyurmuşlardı. Kıymetli başkonsolosumuzun da söylediği gibi Özbekistan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur ve Özbekistan'da ilk büyükelçiliği açan da biz olduk" dedi.

"BU MİSYONUN SEMERKANT'TA AÇILMASININ ANLAMI BÜYÜKTÜR"

Bakan Çavuşoğlu, Semerkant'ta başkonsolosluk açılmasının önemine vurgu yaparak, "Semerkant'ta da başkonsolosluk açma kararını ilk biz almıştık, ama kardeş Kazakistan bizden biraz hızlı davranarak kısa bir süre önce başkonsolosluğunu açtı ve kardeş Kazakistan'a da bunun için çok teşekkür ediyoruz. Tabi ki Özbekistan'da her bir misyonumuz önemlidir. Ama medeniyetimizin kadim şehri Semerkant'ta bu misyonun açılmasının anlamı büyüktür. Semerkant tarihi İpek Yolu'nun merkezi ve kavimlerin buluşma yeridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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