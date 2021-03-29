Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı ile görüştü

Son dakika haber: Resmi temaslar çerçevesinde Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KEK Eşbaşkanı Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir ile bir araya geldi.

Resmi temaslar çerçevesinde Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KEK Eşbaşkanı Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir ile bir araya geldi.

Çalışma ziyareti kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KEK Eşbaşkanı Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir ile bir araya geldi.Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "KEK Eşbaşkanı Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir'le ekonomik işbirliğimizi değerlendirdik. 11'inci KEK toplantısı Ağustos'ta Duşanbe'de düzenlenecek. Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanması ticari ilişkilerimizi artıracak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı