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Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka ve Maldivler'e gidecek

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka ve Maldivler'e gidecek

Son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28-30 Ocak'ta Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti ve Maldivler Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28-30 Ocak'ta Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti ve Maldivler Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 28-30 Ocak 2022 tarihlerinde Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti'ne ve Maldivler Cumhuriyeti'ne resmi ziyaretlerde bulunacaktır. Sayın Bakanımızın Maldivler'i ziyareti, ülkemizden Maldivler'e Dışişleri Bakanı düzeyinde gerçekleştirilecek ilk ikili ziyareti oluşturmaktadır. Her iki ülkeyi ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka, Maldiv, Ocak, Politika, Haber

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