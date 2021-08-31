Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'in daveti üzerine Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanlığında Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun 2 günlük resmi ziyareti kapsamında, ikili ilişkiler, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik adımlar ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Çavuşoğlu, ayrıca Yeni Pazar'daki Başkonsolosluğun açılış törenine katılacak.

-İHA-

Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç ile görüştü - Haberler
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