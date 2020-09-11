Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Senegal Devlet Başkanı Sall tarafından kabul edildi Son dakika politika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Batı Afrika ziyareti turunun son durağı olan Senegal'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında mevkidaşı Amadou Ba ile yaptığı görüşmenin ardından Senegal Devlet Başkanı Macky Sall tarafından kabul edildi. - DAKAR Kaynak: İHA