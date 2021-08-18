Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Afganistan'ı görüştü (2)
Son dakika haberine göre KORELİ VE AVUSTRALYALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜBakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile telefonda görüştü.
KORELİ VE AVUSTRALYALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son durum ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz