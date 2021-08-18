Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Rus, Kore ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
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Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Rus, Kore ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Rus, Kore ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile Afganistan'daki son durumun ele alındığı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile Afganistan'daki son durumun ele alındığı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu telefon görüşmelerinde Afganistan'daki son durum ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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