Bakan Çavuşoğlu, Portekiz'e gidiyor

Bakan Çavuşoğlu, Portekiz'e gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 Ocak'ta Portekiz'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın, ziyaret vesilesiyle yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerimiz, Türkiye-AB ilişkileri ve Portekiz'in AB Dönem Başkanlığı'nın yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir. Söz konusu ziyaret vesilesiyle ayrıca, önümüzdeki dönemde düzenlenmesi planlanan Türkiye-Portekiz Hükümetlerarası 2'nci Zirvesi hazırlıkları görüşülecektir" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı