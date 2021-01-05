Bakan Çavuşoğlu, Portekiz'e gidiyor
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Bakan Çavuşoğlu, Portekiz'e gidiyor

05.01.2021 17:28 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:51
Bakan Çavuşoğlu, Portekiz'e gidiyor

Bakan Çavuşoğlu, Portekiz'e gidiyorDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 Ocak'ta Portekiz'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu, Portekiz'e gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 Ocak'ta Portekiz'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın, ziyaret vesilesiyle yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerimiz, Türkiye-AB ilişkileri ve Portekiz'in AB Dönem Başkanlığı'nın yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir. Söz konusu ziyaret vesilesiyle ayrıca, önümüzdeki dönemde düzenlenmesi planlanan Türkiye-Portekiz Hükümetlerarası 2'nci Zirvesi hazırlıkları görüşülecektir" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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