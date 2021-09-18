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Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Sri Lankalı mevkidaşı Peiris ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre - Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Sri Lankalı mevkidaşı Peiris ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Sri Lankalı mevkidaşı Peiris ile görüştü

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu ve Türkevi'nin açılışı için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, daha sonra Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile bir araya geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Sri Lanka Dışişleri Bakanı Peiris ile bir araya geldik. Coğrafi uzaklığa rağmen ilişkilerimizi geliştirme irademiz tam" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Sri Lankalı mevkidaşı Peiris ile görüştü

Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Sri Lankalı mevkidaşı Peiris ile görüştü

Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Sri Lankalı mevkidaşı Peiris ile görüştü

Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Sri Lankalı mevkidaşı Peiris ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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