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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonla görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonla görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu (RF) Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'la, devam etmekte olan krizin sona erdirilmesi ele alınarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile görüştüğü hususların takibi yapılmıştır. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yla ise, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Rusya Federasyonu, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ukrayna, Güncel, Haberler

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