Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

22.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:23
Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 23-24 Mart 2021 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edeceği belirtilerek, "Toplantıda 2021 NATO Liderler Zirvesinin hazırlıkları, İttifak'ın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla yürütülen NATO 2030 Değerlendirme Süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle bağlantılı gelişmelerin ele alınması ve NATO'nun gündeminde bulunan diğer konuların istişare edilmesi öngörülmektedir. Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle, bazı mevdikaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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