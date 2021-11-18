Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Moldova'da mevkidaşı ile görüştü - Haberler
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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Moldova'da mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Moldova'da mevkidaşı ile görüştüMoldova, (DHA)- Resmi ziyareti kapsamında Moldova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Moldova'da mevkidaşı ile görüştü

Moldova, ( Dha )- Resmi ziyareti kapsamında Moldova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Zeyyani'yle ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Zeyyani'yle ortak basın toplantısında konuştu: (1)

 Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bölgenin istikrarı barış için hep birlikte adım atacağız. Ermenistan buna varsa biz de varız. Ama provokasyonlarla ancak...

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bölgenin istikrarı barış için hep birlikte adım atacağız. Ermenistan buna varsa biz de varız. Ama provokasyonlarla ancak...

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Can Azerbaycan yalnız değildir yalnız da olmayacaktır. Azerbaycan'ı yalnız bırakmayız'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Can Azerbaycan yalnız değildir yalnız da olmayacaktır. Azerbaycan'ı yalnız bırakmayız"

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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