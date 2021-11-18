Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Moldova'da mevkidaşı ile görüştü
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Moldova'da mevkidaşı ile görüştüMoldova, (DHA)- Resmi ziyareti kapsamında Moldova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Moldova'da mevkidaşı ile görüştü
Moldova, ( Dha )- Resmi ziyareti kapsamında Moldova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile görüştü.
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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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