Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Moldova Başbakanı Ion Chicu tarafından kabul edildi
Son dakika haberleri... Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakanı Ion Chicu tarafından kabul edildi.
26.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:44
Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakanı Ion Chicu tarafından kabul edildi.
Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından kabul edilmesinin ardından Moldova Başbakanı Ion Chicu ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu'nun Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'la görüşmesi de bekleniyor. - KİŞİNEV
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Kaynak: İHA