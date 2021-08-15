Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Makyol Şirketi'ne ait şantiyeyi ziyaret etti
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Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Makyol Şirketi'ne ait şantiyeyi ziyaret etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Resmi ziyaret amacıyla Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'in Oran kenti yakınlarında tünel inşaatı yapan Makyol Şirketi'ne ait şantiyeyi ziyaret ederek, şirket sahibi Mehmet Ali Çebi'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Resmi ziyaret amacıyla Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'in Oran kenti yakınlarında tünel inşaatı yapan Makyol Şirketi'ne ait şantiyeyi ziyaret ederek, şirket sahibi Mehmet Ali Çebi'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Makyol Şirketi'ne ait şantiyeyi ziyaret etti
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Makyol Şirketi'ne ait şantiyeyi ziyaret etti
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Makyol Şirketi'ne ait şantiyeyi ziyaret etti
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Makyol Şirketi'ne ait şantiyeyi ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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