Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Makyol Şirketi'ne ait şantiyeyi ziyaret etti
Son dakika haberine göre Resmi ziyaret amacıyla Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'in Oran kenti yakınlarında tünel inşaatı yapan Makyol Şirketi'ne ait şantiyeyi ziyaret ederek, şirket sahibi Mehmet Ali Çebi'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Resmi ziyaret amacıyla Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'in Oran kenti yakınlarında tünel inşaatı yapan Makyol Şirketi'ne ait şantiyeyi ziyaret ederek, şirket sahibi Mehmet Ali Çebi'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı