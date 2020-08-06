Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı El-Mişri ile görüştü Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi Karşılama detaylar Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'da Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi Karşılama detaylar Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'da Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü. Kaynak: AA