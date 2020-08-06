Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı El-Mişri ile görüştü
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi Karşılama detaylar Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'da Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.
06.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:42
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi
Karşılama detaylar
Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da
TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'da Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.
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Kaynak: AA