Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü (2)

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü (2)BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı görüşmeye ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü (2)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı görüşmeye ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya geldik. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Yakın eşgüdüm halinde milli davamızın ve Kıbrıs Türklerinin hakkını korumaya devam edeceğiz" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı