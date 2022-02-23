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Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'a resmi bir ziyaret gerçekeştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'a resmi bir ziyaret gerçekeştirecek.

Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'a 24 Şubat'ta resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Çavuşoğlu, mevkidaşı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile birlikte, ikili gündemin yanı sıra çeşitli güncel bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınacağı Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısına eş başkanlık edecek. Ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan, Politika, Haberler

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