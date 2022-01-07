Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Tleuberdi ile görüştü - Haberler
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Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Tleuberdi ile görüştü

Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Tleuberdi ile görüştü
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Görüşmede, Kazakistan'daki son gelişmeler ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'a desteğimizi yinelemiştir. Görüşmede ayrıca 11 Ocak'ta düzenlenecek ve Kazakistan'daki gelişmelerin değerlendirileceği Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı (çevrim içi) hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.


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