Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Tleuberdi ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Görüşmede, Kazakistan'daki son gelişmeler ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'a desteğimizi yinelemiştir. Görüşmede ayrıca 11 Ocak'ta düzenlenecek ve Kazakistan'daki gelişmelerin değerlendirileceği Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı (çevrim içi) hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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