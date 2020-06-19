Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Maio ile bir araya geldi
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Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Maio ile bir araya geldi

Gelen son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Maio ile bir araya geldi
19.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:51

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'ye geldi. Bakan Çavuşoğlu, Luigi Di Maio'yu bakanlıkta karşıladı. İki bakan, koronavirüs tedbirleri kapsamında dirsekleri ile selamlaştı. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Luigi Di Maio ile ikili görüşme gerçekleştirdi.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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