Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB kurumlarıyla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır"
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Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB kurumlarıyla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır"

03.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:16
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu:

Gelen son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB kurumlarıyla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır"

Bakan Çavuşoğlu: " (İnsan Hakları Eylem Planı) Temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB kurumlarıyla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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