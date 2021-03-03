Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB kurumlarıyla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır"

Gelen son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB kurumlarıyla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır"