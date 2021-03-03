Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB kurumlarıyla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır"
03.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:16
Gelen son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB kurumlarıyla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır"
Bakan Çavuşoğlu: " (İnsan Hakları Eylem Planı) Temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB kurumlarıyla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin