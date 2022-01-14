Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşını yeni görevi vesilesiyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, Kafkaslar'daki ve Afganistan'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş, bölgesel konularda yakın işbirliğinin önemine vurgu yapılmıştır."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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